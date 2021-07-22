Су-27 сопроводил истребитель ВВС Германии над Балтийским морем

Нарушения госграницы не произошло
В Национальном центре управления обороной сообщили, что в четверг российский истребитель Су-27 поднимался для сопровождения немецкого многоцелевого истребителя над Балтийским морем.
"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы России в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота", - приводит сообщение ТАСС.
Уточняется, что цель была идентифицирована как многоцелевой истребитель FGR.4 "Тайфун" ВВС Германии. Иностранный самолет вскоре совершил разворот, Су-27 вернулся на аэродром базирования.
Госграница нарушена не была.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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