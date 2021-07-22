Туристы из Москвы попали под камнепад в Кабардино-Балкарии

Три человека получили травмы
В Черекском ущелье под камнепад попала туристическая группа из Москвы в составе восьми человек, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
"Три человека получили травмы разной степени тяжести", - уточняется в сообщении.
На поисково-спасательные работы выдвинулись 20 спасателей. Отмечено, что может быть использован вертолет Ми-8.
Позднее источник агентства в экстренных службах сообщил, что туристов нашли. Начата эвакуация.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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