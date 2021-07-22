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Туристы из Москвы попали под камнепад в Кабардино-Балкарии

22:30
  • четверг
  • 22 июля 2021

Три человека получили травмы

В Черекском ущелье под камнепад попала туристическая группа из Москвы в составе восьми человек, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

"Три человека получили травмы разной степени тяжести", - уточняется в сообщении.

На поисково-спасательные работы выдвинулись 20 спасателей. Отмечено, что может быть использован вертолет Ми-8.

Позднее источник агентства в экстренных службах сообщил, что туристов нашли. Начата эвакуация.

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