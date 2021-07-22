Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Анапой

Прогнозы благоприятные

Состояние пострадавших при выезде на тротуар кроссовера в селе Сукко под Анапой стабильное. Об этом сообщили в администрации города. Прогнозы врачей благоприятные.

"Им оказывается вся необходимая помощь. По словам врачей, пациенты находятся в сознании, их состояние стабильное, реанимационные мероприятия не понадобились, прогнозы благоприятные", - говорится в сообщении администрации, которое приводит ТАСС.

Как рассказал главный травматолог Анапы Артем Айрапетян, при обследовании почти у всех пострадавших выявлены легкие черепно-мозговые травмы и сотрясения головного мозга. У двоих взрослых пациентов диагностированы переломы без смещения, которые не требуют хирургических вмешательств.

ДТП произошло в селе Сукко под Анапой в четверг днем. Водитель кроссовера выехал на тротуар и сбил шестерых человек, в том числе троих детей. По предварительным данным, 66-летний мужчина уснул за рулем.

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