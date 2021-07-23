В Забайкалье из-за дождей обрушился железнодорожный мост

Погибших и пострадавших нет

На Транссибирской железнодорожной магистрали произошла авария. На перегоне Куэнга – Укурей в Забайкальском крае из-за обильных дождей обрушился железнодорожный мост.

"Погибших и пострадавших нет. Движение поездов остановлено в обоих направлениях", - сообщила в пятницу пресс-служба главка МЧС России по Забайкалью.

Сейчас на месте ЧП продолжаются аварийно-восстановительные работы, туда выехала оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона, сообщает ТАСС.

На этой неделе в китайской провинции Хэнань в результате стихийного бедствия, вызванного сильнейшими ливнями, погибли 12 человек. Все они стали жертвами затопления поезда в тоннеле метро.

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