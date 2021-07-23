Российских рестораторов призвали добавить в меню дешевую воду

В некоторых ресторанах вода может стоить в десятки раз дороже магазинной

Российских рестораторов попросили включить в меню дешевую воду. Об этом рассказала президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу (НАДЭП) Альбина Холгова.

По словам Холговой, в ассоциации направили официальное письмо президенту Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Игорю Бухарову с соответствующей просьбой. Главу НАДЭП возмутило, что людям приходится платить за "ресторанную" воду большие суммы. Холгова отметила, что ответ на письмо "пока еще не получили, но уверена, что получим".

"В магазине вода в маленькой бутылке стоит около 20 рублей, почему в ресторанах ее не предлагают хотя бы за 50-70 рублей? Почему она стоит 400 рублей? Например, мне нужно запить таблетку. Что человеку делать?" - объяснила свою позицию президент ассоциации.

Она также выразила уверенность, что часть российских рестораторов будут готовы поддержать подобную инициативу, передает РИА Новости.

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