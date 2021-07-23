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Киев озвучил требования к Западу из-за "Северного потока - 2"

08:28
  • пятница
  • 23 июля 2021

Ранее США признали, что строительство трубы уже не остановить

В Киеве перечислили требования к западным странам из-за достройки газопровода "Северный поток – 2". Их озвучила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

По ее словам, Украине, в первую очередь, нужны гарантии сохранения транзита газа. Кроме того, европейские страны должны выполнить обязательства ЕС по интеграции рынков газа и электроэнергии в соответствии с соглашениями об ассоциации с Евросоюзом. Стефанишина рассказала, что Киев более семи лет назад направил в Еврокомиссию запрос по вопросу компенсаций, но ответ так и не получила.

Также Украина ждет "гарантий, а не договоренностей" о ее территориальной целостности и суверенитета, заявила министр.

Ранее Германия и США заявили, что достигли соглашения по "Северному потоку – 2". Берлин и Вашингтон договорились принять новые ответные меры против России, если она попытается использовать поставки газа в качестве давления на Украину. Кроме того, Германия обязалась поспособствовать продлению договоренностей о транзите российского газа через Украину после 2021 года.

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