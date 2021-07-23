ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Участок Сокольнической линии метро откроют на 2 недели раньше срока

08:38
  • пятница
  • 23 июля 2021

Три станции возобновят работу 26 июля

Участок Сокольнической линии столичной подземки, который включает в себя станции "Юго-Западная", "Воробьевы горы" и "Университет", будет открыт уже 26 июля, то есть на две недели раньше планируемого срока. Об этом сообщает АГН "Москва" со ссылкой на Дептранс.

"Но станция "Проспект Вернадского" по-прежнему закрыта - это нужно для строительства пересадки на БКЛ. Движения поездов между станциями "Юго-Западная" и "Университет" до 8 августа включительно не будет", - отметили в ведомстве.

Напомним, движение от станции "Спортивная" до "Тропарёво" было приостановлено до 8 августа из-за строительства Большой кольцевой линии. В центре зала на "Проспекте Вернадского" появится пересадка на одноимённую станцию БКЛ.

На время работ было увеличено число наземного транспорта. На маршрут вышли около 200 автобусов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Метро
Метро
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.