Участок Сокольнической линии метро откроют на 2 недели раньше срока

Три станции возобновят работу 26 июля

Участок Сокольнической линии столичной подземки, который включает в себя станции "Юго-Западная", "Воробьевы горы" и "Университет", будет открыт уже 26 июля, то есть на две недели раньше планируемого срока. Об этом сообщает АГН "Москва" со ссылкой на Дептранс.

"Но станция "Проспект Вернадского" по-прежнему закрыта - это нужно для строительства пересадки на БКЛ. Движения поездов между станциями "Юго-Западная" и "Университет" до 8 августа включительно не будет", - отметили в ведомстве.

Напомним, движение от станции "Спортивная" до "Тропарёво" было приостановлено до 8 августа из-за строительства Большой кольцевой линии. В центре зала на "Проспекте Вернадского" появится пересадка на одноимённую станцию БКЛ.

На время работ было увеличено число наземного транспорта. На маршрут вышли около 200 автобусов.

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