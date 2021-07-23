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Аллерголог перечислила признаки опасных укусов насекомых

09:22
  • пятница
  • 23 июля 2021

Последствия укусов бывают гораздо неприятнее, чем банальный зуд

В некоторых случаях простой укус комара или слепня может серьезно навредить здоровью. Как не допустить подобного, рассказала аллерголог-иммунолог Анна Максимова.

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Она подчеркнула, что, как правило, в России укусы насекомых не представляют большой опасности. Исключением становятся те случаи, когда в расчесанный укус попала инфекция.

"Если вы видите, что укус не заживает, образуется нарыв, либо отечность увеличивается и распространяется на близлежащие ткани, то следует обратиться к врачу. Также если укус произошел в угол глаза, и это сопровождается отеком, то тоже надо идти к врачу. И еще если укусы сопровождаются приступами удушья, затрудненного дыхания или болями за грудиной, то тоже обращаемся к врачу", - рекомендовала Максимова.

Она посоветовала снимать зуд при помощи специально предназначенных для этого аптечных средств. Если же таковых под рукой не оказалось, что можно сделать охлаждающую повязку. Она не только избавит от неприятных ощущений, но и помещает неосознанно расчесывать место укуса, передает Радио Sputnik.

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