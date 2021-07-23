ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России резко вырос спрос на кнопочные телефоны

08:59
  • пятница
  • 23 июля 2021

Эксперты дали этому несколько объяснений

Россияне начали скупать кнопочные телефоны – за первое полугодие текущего года спрос на них увеличился до 26%, отметили крупнейшие ретейлеры страны.

В последние несколько лет спрос на кнопочные телефоны в среднем сокращался на 5-10% в год. Эксперты считают, что нынешний всплеск популярности устройств объясняется тем, что кнопочные телефоны заменяют переведенным на удаленную работу россиянам стационарные телефоны.

Кроме того, на рост популярности таких телефонов могли повлиять начало дачного сезона и возвращение в Россию трудовых мигрантов. Также многие жители страны стали внимательнее относиться к своим персональным данным из-за усиления разного рода мошенничеств, а кнопочные аппараты менее подвержены взлому, передает "КоммерсантЪ".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Девушка говорит по телефону
Девушка говорит по телефону
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.