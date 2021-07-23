В России резко вырос спрос на кнопочные телефоны

Эксперты дали этому несколько объяснений

Россияне начали скупать кнопочные телефоны – за первое полугодие текущего года спрос на них увеличился до 26%, отметили крупнейшие ретейлеры страны.

В последние несколько лет спрос на кнопочные телефоны в среднем сокращался на 5-10% в год. Эксперты считают, что нынешний всплеск популярности устройств объясняется тем, что кнопочные телефоны заменяют переведенным на удаленную работу россиянам стационарные телефоны.

Кроме того, на рост популярности таких телефонов могли повлиять начало дачного сезона и возвращение в Россию трудовых мигрантов. Также многие жители страны стали внимательнее относиться к своим персональным данным из-за усиления разного рода мошенничеств, а кнопочные аппараты менее подвержены взлому, передает "КоммерсантЪ".

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