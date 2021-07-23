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Названы последствия острой фазы коронавируса

08:55
  • пятница
  • 23 июля 2021

Постковидный синдром требует реабилитации

Пациенты с коронавирусом после острой фазы заболевания испытывают общую утомляемость, мышечную слабость и одышку. Такие симптомы назвали в Екатеринбургском медицинском научном центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий Роспотребнадзора.

Также у некоторых заразившихся могут возникать боли за грудиной, сердцебиения, тревоги, депрессии, нарушения сна, когнитивные нарушения, боли в суставах и выпадения волос. Об этом сообщает РИА Новости.

Все это в совокупности представляет собой постковидный синдром, что требует реабилитации. Она проходит в три этапа и должна включить в себя медикаментозное лечение, бальнеотерапию и теплогрязелечение, лечебную физкультуру, кинезиотерапию, работу с клиническим психологом, логопедом и эрготерапевтом.

Накануне в Минздраве сообщили, что у 20-30% переболевших коронавирусом могут возникать тромбозы. Кашель остается у 13,5% переболевших, боль в груди и тахикардия - у 12,7%.

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