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Сергунина: Более 27 тыс. предпринимателей прошли обучение в проекте "Малый бизнес Москвы" с начала года

09:01
  • пятница
  • 23 июля 2021

Прошло почти 700 бесплатных деловых мероприятиях и программ

Более 27 тысяч предпринимателей с начала года приняли участие в обучающих мероприятиях проекта "Малы бизнес Москвы". Об этом сообщила вице-мэр столичного правительства Наталья Сергунина.

"Недавно был запущен многоуровневый формат обучения по самым разным направлениям. Он включает в себя встречи с экспертами и серию онлайн-курсов. Такая структура позволяет комплексно охватить тему и ответить на большее количество вопросов", - сказала она.

В этом году были проведены многоуровневые циклы по темам "Самозанятые", "Сайт компании и его продвижение", "Маркетинг", "Финансы, бухгалтерия и налоги", "Эффективные коммуникации". Среди программ обучения наиболее востребованными являются "Стартап-школа МБМ" и бизнес-акселераторы.

С начала года было реализовано два потока акселерационной программы для предпринимателей из сферы бытовых услуг и бьюти-индустрии. На участие в каждом из них подали более 100 заявок.

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