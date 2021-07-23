Более 700 поддельных сертификатов о вакцинации изъяли в Москве

Обвинения предъявлены 25 подозреваемым

В Москве с начала этого года завели более 60 уголовных дел, связанных с поддельными сертификатами о вакцинации от коронавируса. Сотрудниками правоохранительных органов было изъято более 700 фальшивок. Также были обнаружены различные справки, бланки и поддельные печати.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные МВД, расследованы уже семь уголовных дел. "Обвинения предъявлены 25 подозреваемым", - говорится в сообщении ведомства.

Полиция ведет дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия по пресечению фактов подделки медицинских документов, связанных с коронавирусом.

Отметим, что наказание грозит не только изготовителю. Предъявившего заведомо поддельную справку могут оштрафовать на сумму до 80 тысяч рублей или отправить под арест на срок до шести месяцев.

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