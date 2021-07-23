ЦБ отозвал лицензию у московского Руна-банка

Банк был убыточным и работал в условиях корпоративного конфликта

Банк России отозвал лицензию у московского Руна-банка. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В ЦБ заявили, что бизнес-модель Руна-банка демонстрировала низкую эффективность, последние три года банк является убыточным. Также банк работал в условиях корпоративного конфликта.

Кроме того, финансовая организация нарушала федеральные законы и нормативные акты Банка России, а также требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Руна-банк является участником системы страхования вкладов. В Агентстве по страхованию вкладов сообщили, что выплата возмещения по вкладам начнется не позднее 6 августа.

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