ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ЦБ отозвал лицензию у московского Руна-банка

09:17
  • пятница
  • 23 июля 2021

Банк был убыточным и работал в условиях корпоративного конфликта

Банк России отозвал лицензию у московского Руна-банка. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В ЦБ заявили, что бизнес-модель Руна-банка демонстрировала низкую эффективность, последние три года банк является убыточным. Также банк работал в условиях корпоративного конфликта.

Кроме того, финансовая организация нарушала федеральные законы и нормативные акты Банка России, а также требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Руна-банк является участником системы страхования вкладов. В Агентстве по страхованию вкладов сообщили, что выплата возмещения по вкладам начнется не позднее 6 августа.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Руна-Банк
Руна-Банк
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.