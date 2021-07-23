Появились подробности открытия Олимпиады в Токио в условиях пандемии

Вирус наложил множество ограничений

Считанные часы остаются до старта главного спортивного события этого лета - Олимпиады в Токио. На церемонии открытия колонну россиян возглавит четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков. За долгожданными соревнованиями пристально следят на всех континентах и даже в космосе, но в самой Японии соревнованиям рады далеко не все.

Обновленный олимпийский девиз, в котором к "Быстрее, выше, сильнее" добавилось слово "Вместе", кажется, не очень вдохновляет жителей Японии, разделившихся на два лагеря. Опросы показали, что примерно половина населения страны не поддерживает проведение олимпиады этим летом.

Соревнования пройдут на фоне введенной уже в четвертый раз в стране чрезвычайной ситуации, вызванной ростом заболеваемости коронавирусом. Атмосферу в Токио сложно назвать праздничной. Тем не менее, десятки японцев приходят к олимпийскому стадиону, чтобы сделать памятное фото.

Олимпиада пройдет без зарубежных болельщиков, а также без японских зрителей на всех соревнованиях в Токио и ещё 5 префектурах. В трёх городах, где нет роста заболеваемости, людей допустят на стадионы, но с серьёзными ограничениями. Антиковидные меры введены и в олимпийской деревне. Оргкомитет отчитался, что за последние сутки там выявлено 3 случая инфицирования. При этом сами участники Олимпиады с воодушевлением ждут начала соревнований.

Олимпийские игры в Токио должны стать самыми масштабными по числу видов спорта - 33 - от фехтования до скейтбординга. Сборная России рассчитывает войти в тройку сильнейших в командном медальном зачете. Наша страна традиционно доминирует в синхронном плавании, художественной гимнастике и борьбе.

За выступлениями олимпийцев с интересом будут следить по всему миру. И даже за пределами земной атмосферы. Сценарий торжественного открытия олимпийских игр держат в секрете. Известно лишь, что немногочисленным зрителям, которым повезет попасть на стадион, запретили кричать, активно приветствовать атлетов и петь, чтобы церемония зажжения олимпийского огня не привела к новой вспышке заболеваемости.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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