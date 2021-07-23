Отрезаны от внешнего мира: в Забайкалье после ливней эвакуируют людей

Стихия бушует в нескольких регионах

Сильные ливни и грозы приносят жителям российских регионов всё новые неприятности. Непогода властвует в центральной части страны, на юге и Дальнем Востоке. В Забайкалье за сутки по меньшей мере в десять раз выросло число подтопленных домов - в зоне бедствия 650 строений, а также около тысячи приусадебных участков. Размыты не только дороги - на Транссибирской магистрали обрушился участок железнодорожного моста.

650 жилых зданий - в воде. Пострадали более трех тысяч человек. В Забайкалье этот паводок называют сильнейшим за последние годы. Число подтопленных домов за сутки выросло в десять раз и вода продолжает прибывать. Около трех сотен домов подтоплены в городе Шилка. Жители эвакуированы в пункты временного размещения.

Самая сложная ситуация – в Шилкинском и Чернышевском районах. Люди отрезаны от внешнего мира. Потоком воды смыло пять мостов. Нет транспортного сообщения с некоторыми селами. Натиска мощных потоков воды не выдержал железнодорожный мост на участке Транссибирской магистрали. Никто не пострадал, движение по Транссибу организовано по нечетному пути. К восстановлению моста привлекут авиацию МЧС.

Третью волну подтоплений ждут в Хабаровском крае, а пока спасатели помогают местным жителям справиться с последствиями предыдущего наводнения. Откачивают воду из подвалов и просушивают помещения тепловыми пушками.

Стихия бушует на юге страны. В Ростове-на-Дону дождь стеной, гроза. На улицах - настоящие реки. Вода даже в салоне автобуса. В одном из районов сошел грязевой сель, многие автомобили пришлось вытаскивать вручную. Сильный ливень с шквалистым ветром накрыл Ставрополь. Похожая ситуация и в Тамбове.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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