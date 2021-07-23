ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Отрезаны от внешнего мира: в Забайкалье после ливней эвакуируют людей

11:42
  • пятница
  • 23 июля 2021

Стихия бушует в нескольких регионах

Сильные ливни и грозы приносят жителям российских регионов всё новые неприятности. Непогода властвует в центральной части страны, на юге и Дальнем Востоке. В Забайкалье за сутки по меньшей мере в десять раз выросло число подтопленных домов - в зоне бедствия 650 строений, а также около тысячи приусадебных участков. Размыты не только дороги - на Транссибирской магистрали обрушился участок железнодорожного моста.
В Забайкалье из-за дождей обрушился железнодорожный мост

650 жилых зданий -  в воде. Пострадали более трех тысяч человек. В Забайкалье этот паводок называют сильнейшим за последние годы. Число подтопленных домов за сутки выросло в десять раз и вода продолжает прибывать. Около трех сотен домов подтоплены в городе Шилка. Жители эвакуированы в пункты временного размещения.

Самая сложная ситуация – в Шилкинском и Чернышевском районах. Люди отрезаны от внешнего мира. Потоком воды смыло пять мостов. Нет транспортного сообщения с некоторыми селами. Натиска мощных потоков воды не выдержал железнодорожный мост на участке Транссибирской магистрали. Никто не пострадал, движение по Транссибу организовано по нечетному пути. К восстановлению моста привлекут авиацию МЧС.

Третью волну подтоплений ждут в Хабаровском крае, а пока спасатели помогают местным жителям справиться с последствиями предыдущего наводнения.  Откачивают воду из подвалов и просушивают помещения тепловыми пушками. 

Стихия бушует на юге страны. В Ростове-на-Дону дождь стеной, гроза. На улицах -  настоящие реки. Вода даже в салоне автобуса. В одном из районов сошел грязевой сель, многие автомобили пришлось вытаскивать вручную. Сильный ливень с шквалистым ветром накрыл Ставрополь. Похожая ситуация и в Тамбове.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Последствия паводка
Последствия паводка
Паводок
Паводок
Паводки
Паводки
Последствия паводка
Последствия паводка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.