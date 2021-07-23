Военно-морской парад: генеральная репетиция прошла в Петербурге и Каспийске

День ВМФ пройдет в это воскресенье

В Санкт-Петербурге и Кронштадте прошла генеральная репетиция Главного Военно-морского парада. Десятки боевых кораблей, подводных лодок, морская авиация и более четырех тысяч военнослужащих отработали маневры перед днем ВМФ, который пройдет уже в это воскресенье.

В полную готовность приведены и корабли Тихоокеанского флота. Во Владивостоке в парадную линию выстроились корвет "Совершенный", большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц", подлодка "Усть Камчатск", а возглавил строй гвардейский ракетный крейсер "Варяг". Уже прибыли в бухту боевые корабли Вьетнама - они примут участие в параде впервые, сообщает "ТВ Центр".

Генеральный прогон состоялся и в Каспийске. Корабли прошли строем вдоль набережной, а затем моряки отработали эпизоды боевой подготовки морских сил и береговых войск Каспийской флотилии.

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