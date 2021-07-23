В Тартусе готовятся к празднованию Дня ВМФ

Жители Тартуса уже привыкли - в последнее воскресенья июля их ждёт большой праздник

К празднованию Дня ВМФ готовятся наши военные в Сирии. Масштабные действия развернулись на российском пункте базирования Тартус. Подводные лодки, корабли, фрегаты - акваторию Средиземного моря заняли боевые суда Черноморского флота, а с воздуха их прикрывала авиация Воздушно-космических сил.

Подробнее – в репортаже Павла Прокопенко

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