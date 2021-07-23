ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Тартусе готовятся к празднованию Дня ВМФ

11:44
  • пятница
  • 23 июля 2021

Жители Тартуса уже привыкли - в последнее воскресенья июля их ждёт большой праздник

К празднованию Дня ВМФ готовятся наши военные в Сирии. Масштабные действия развернулись на российском пункте базирования Тартус. Подводные лодки, корабли, фрегаты - акваторию Средиземного моря заняли боевые суда Черноморского флота, а с воздуха их прикрывала авиация Воздушно-космических сил.

Подробнее – в репортаже Павла Прокопенко

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Репетиция парада в честь Дня ВМФ России в Сирии
Репетиция парада в честь Дня ВМФ России в Сирии
Репетиция парада в честь Дня ВМФ России в Сирии
Репетиция парада в честь Дня ВМФ России в Сирии
Репетиция парада в честь Дня ВМФ России в Сирии
Репетиция парада в честь Дня ВМФ России в Сирии
Репетиция парада в честь Дня ВМФ России в Сирии
Репетиция парада в честь Дня ВМФ России в Сирии
Репетиция парада в честь Дня ВМФ России в Сирии
Репетиция парада в честь Дня ВМФ России в Сирии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.