Минобороны рассекретило документы о Киевской оборонительной операции

На сайте ведомства появился новый раздел

Министерство обороны рассекретило уникальные документы о ходе Киевской оборонительной операции. На сайте ведомства появился новый мультимедийный раздел "Бессмертный подвиг на берегах Днепра". Боевые донесения, доклады и приказы свидетельствуют о подвиге солдат Красной армии во время одного из самых драматичных сражений Великой Отечественной войны.

9 июля немецко-фашистские войска заняли Житомир. Всего 130 километров по шоссе на восток – и вот уже Киев. Мотоциклисты двинулись на украинскую столицу впереди танков и первыми попали под пулеметный и артиллерийский огонь. Его вели красноармейцы из замаскированных дотов. Выписки из донесений, опубликованные в мультимедийном разделе "Киевская оборонительная: Бессмертный подвиг на берегах Днепра", рассказывают о бесстрашии советских солдат и офицеров.

Фразу "Такое бывает только в кино" можно слышать, например, во время широко растиражированной сцены, когда из винтовки сбивают самолет. Но вот документальное свидетельство: конец августа 41-го. Во время ожесточенного боя на бреющем полете летал немецкий истребитель МЕ-109. Находящиеся в этом районе 5 бойцов под командованием младшего лейтенанта Броварова открыли залпом огонь из винтовок, которым подбили его. Неприятель вынужден был приземлиться на Киевском аэродроме, летчик задержан.

Желание во что бы то ни стало защитить родную землю от врага сплотило киевлян. Больше 200 тысяч жителей города добровольно вступили в Красную Армию, еще свыше 160 тысяч каждый день строили оборонительные рубежи. Формировались и диверсионные отряды, которые взрывали цистерны с горючим, железные дороги и мосты, нарушали связь в тылу противника.

Киевская оборонительная операция известна тем, что несмотря на двукратное превосходство немецких войск в живой силе и технике, красноармейцы не раз переходили в контрнаступление и отбрасывали неприятеля от границ города. В ходе одной из таких атак вместо танков советские бойцы использовали трактора. Самоотверженность проявляли и военные летчики, сражавшиеся за украинское небо. Вот фрагмент из дневника солдата вермахта Бернарда Шмидта:

"14 дней, как мы лежим на пути к Киеву. Дело, оказывается, не так просто. Сопротивление длится уже долго. Вражеская артиллерия обстреливает нас беспрерывно. Плюс к этому, русские посылают на наши головы самолёты, которые почти не видны нашим зенитчикам".

Под Киевом дал сбой гитлеровский план "молниеносной войны". За два месяца вермахт потерял больше 100 тысяч солдат и офицеров. 17 вражеских дивизий оказались скованными активными действиями наших воинов. Лишь перебросив дополнительные силы, которые предназначались для штурма Москвы, нацисты сумели сомкнуть гигантское кольцо вокруг двух советских армий.

"Цифры, действительно, страшные. Это порядка полумиллиона человек оказалось в окружении. Из них больше 50 тысяч - это были офицеры, командный состав. Было потеряно большое количество техники, вооружения. Много военнослужащих попали в плен к противнику", - рассказала главный документовед по работе со СМИ и общественностью Центрального архива Минобороны России Виктория Каяева.

19 сентября красноармейцы оставили Киев. О тяжелых потерях, которые понесла Красная Армия, многие десятилетия напоминали памятники в местах боев. В городке Смела Черкасской области захоронено около 30 000 советских военнослужащих и мирных жителей, погибших в немецком концлагере. Из всех погребенных здесь удалось установить имена только 9 человек. В ноябре 43-го Киев будет освобожден, город получит звание героя. Тогда вряд ли кто-то мог представить, что 70 лет спустя на этой же земле памятники павшим защитникам и освободителям будут осквернять и сносить.

Егор Киселёв, Дмитрий Филиппов, "ТВ Центр".

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