ЦИК зарегистрировал список "Коммунистов России" для участия в выборах в Госдуму

Голосование пройдет в сентябре

В пятницу Центральная избирательная комиссия зарегистрировала федеральный список кандидатов "Коммунистов России" для участия в выборах в Государственную думу, сообщает "ТВ Центр".

Как отметила глава ЦИК Элла Памфилова, у партии один из самых больших перечней претендентов. В голосовании, которое пройдет с 17 по 19 сентября, будут участвовать 395 человек. 205 выдвинуты по одномандатным округам. Также представители партии участвуют в выборах более чем в 20 регионах.

"Мы надеемся на поддержку избирателей, в 2016 году нам удалось добиться почти миллиона 200 тысяч голосов, нас поддержали, мы были пятой партией в стране. Сейчас мы надеемся на более лучший результат, партия за эти годы прошла большой путь - у нас 6 фракций в субъектах федерации, 300 депутатов разного уровня, 78 региональных отделений", - рассказал председатель партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин.

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