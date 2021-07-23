В РПЦ прокомментировали идею канонизировать Петра Мамонова

В Русской православной церкви напомнили, кто и почему может стать святым

В РПЦ отреагировали на предложение поклонников и близких Петра Мамонова причислить музыканта к лику святых. Позицию Русской православной церкви озвучил заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва.

Он объяснил, что что канонизация человека – это не признание его хороших дел, а свидетельство того, что он обрел у Небесного престола место, позволяющее особым образом молиться о живых, передает РИА Новости.

"Критерии прославления подвижников достаточно четко изложены в церковных документах. Это: православное исповедание веры, народное церковное почитание и непременно доказанные (засвидетельствованные) чудеса по молитвам данного подвижника. Исключение составляет канонизация мучеников: здесь другие критерии, поскольку речь идет о святости, явленной через исповедание Христа до смерти", - отметил представитель РПЦ.

Ранее Дмитрий Дюжев заявил, что своими делами Мамонов создал образ "современного святого", который много заблуждался, но нашел силы начать новую жизнь.

На это отреагировала вдова музыканта Ольга. Она подчеркнула, что не станет собирать подписи в поддержку канонизации мужа, но с одобрением отнесется ко всем хорошим инициативам.

"Причисляйие. Я буду только рада всему хорошему. К лику святых — так к лику святых. Давайте! Я не хочу давать подписи, всякие согласия. Делайте что-то хорошее. А плохое пусть тоже делают. Гадостей уже много было и будет. А на все хорошее — прям даю зеленый свет!" - сказала женщина.

Музыкант, основатель группы "Звуки Му", актер и радиоведущий Петр Мамонов скончался в возрасте 70 лет от последствий коронавирсной инфекции. В конце июня он в тяжелом состоянии был доставлен в больницу в Коммунарке. Врачи были вынуждены ввести Мамонова в искусственную кому, но вывести его из этого состояния не удалось.

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