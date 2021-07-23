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Собянин обсудил с кандидатами от "Единой России" развитие московских поликлиник и школ

09:30
  • пятница
  • 23 июля 2021

В школах столицы будет введен новый стандарт качества

Сергей Собянин обсудил с кандидатами от "Единой России" развитие московских поликлиник и школ. Об этом он сообщил на своем персональном сайте.

"Сегодня новый стандарт качества внедряется в городских поликлиниках. На очереди - школы, в которых предстоит создать качественно новую среду для учебы и творчества", - написал Собянин.

Это случится уже через несколько лет, уверен он.

Собянин рассказал, что было принято решение комплексной модернизации первичного звена здравоохранения, а также создания современных поликлиник на базе морально-устаревших корпусов. Кроме того, в Москве уже приступили к созданию стандарта реконструкции школ.

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