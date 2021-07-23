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Метеоролог объяснила, каким прогнозам погоды можно доверять

10:27
  • пятница
  • 23 июля 2021

Иногда россияне не правильно трактуют прогнозы синоптиков

Точнее всего прогноз погоды составляется на ближайшие сутки - вероятность развития погодных явлений по метеорологическому сценарию составляет до 100%, заявила синоптик Елена Тимакина.

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Эксперт отметила, что в краткосрочных прогнозах максимально точно определены температура воздуха, сила ветра, атмосферное давление и количество осадков.

"С увеличением временного периода прогнозирования растут и погрешности в расчетах. Поэтому прогноз на ближайшие три дня сбывается в 80-85% случаев, а прогноз на пять-десять дней точен лишь на 50-70%", - подчеркнула Тимакина.

Она рассказала, что чаще всего россияне ошибаются в трактовке прогнозируемого количества осадков.

"Самые распространенные ошибки в трактовке прогнозов погоды как раз связаны с осадками. Многие уверены, что формулировка о "50% вероятности осадков" означает, что дождь либо будет, либо нет. Хотя на самом деле это может означать, что на половине территорий Москвы дождь пойдет, а на остальных участках – нет. В достоверных прогнозах всегда даются уточнения. Если их нет, то лучше перепроверить сведения на других ресурсах", - объяснила синоптик.

Она добавила, что самым сложным является прогнозирование опасных природных явлений – ураганов, града, гроз и ливней. Они прогнозируются примерно за шесть часов до начала, однако в момент создания прогноза зачастую бывает сложно определить, где град или ливень пойдет с большей интенсивностью, передает РИА Новости.

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