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Студентам рекомендовали привиться от COVID-19 перед началом учебного года

10:14
  • пятница
  • 23 июля 2021

Речь идет об учащихся старше 18 лет

Минздрав рекомендовал студентам старше 18 лет привиться от коронавируса перед началом учебного года.

Об этом ТАСС заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Важно пройти вакцинацию до 1 сентября, чтобы в случае заболевания не выбывать из учебного процесса.

Он также отметил, что в России пока нет планов вводить обязательные требования по вакцинации детей.

"Никаких обязательных требований по вакцинации детей, тем более по допуску к обучению, мы не планируем", - подчеркнул Мурашко.

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