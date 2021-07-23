Студентам рекомендовали привиться от COVID-19 перед началом учебного года

Речь идет об учащихся старше 18 лет

Минздрав рекомендовал студентам старше 18 лет привиться от коронавируса перед началом учебного года.

Об этом ТАСС заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Важно пройти вакцинацию до 1 сентября, чтобы в случае заболевания не выбывать из учебного процесса.

Он также отметил, что в России пока нет планов вводить обязательные требования по вакцинации детей.

"Никаких обязательных требований по вакцинации детей, тем более по допуску к обучению, мы не планируем", - подчеркнул Мурашко.

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