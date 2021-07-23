Лавров заявил о формировании "пояса нестабильности" вокруг России

Соседей ставят перед выбором

Страны Запада стремятся создать вокруг России "пояс нестабильности", расшатывая политическую ситуацию в соседних регионах.

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. В качестве примера министр привел ситуации в Белоруссии и Молдавии. Кроме того, Европа осваивает нашу страну самыми разными способами: экономическим, военным и санитарным.

"Вокруг нас пытаются сформировать пояс нестабильности, принуждая наших ближайших соседей и братские нам народы делать выбор - либо ты с Западом, либо ты с Россией", - сообщил он на вебинаре "Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы" (цитата по ТАСС).

Лавров отметил, что любые уступки со стороны России рассматриваются странами Запада как слабость.

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