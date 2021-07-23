Принц Гарри в своих мемуарах раскроет тайну гибели принцессы Дианы

Леди Ди погибла, когда Гарри было 12 лет

В конце следующего года свет увидят мемуары британского принца Гарри. Королевский биограф Анджела Левин предположила, о чем внук королевы Елизаветы II собирается рассказать в своей книге.

Левин уверена, что герцог Сассекский посвятит своей матери, принцессе Диане, передает Express. Она погибла в автокатастрофе в 1997 году, на тот момент принцу Гарри было всего 12 лет.

"Из хорошо информированного источника мне сообщили, что мемуары Гарри будут в значительной степени сосредоточены на ужасной трагедии — смерти его матери — и на том, кого он в этом винит", - заявила Левин.

За будущую книгу принцу уже заплатили 14,5 миллиона фунтов стерлингов. Рукописи передадут редакторам осенью, а ознакомиться с откровениями внука королевы можно будет в конце следующего года.

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