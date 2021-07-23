В России выявили 23811 новых случаев коронавируса

Вылечились 22547 человек

За минувшие сутки в России зарегистрировано 23811 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончались за сутки 795 человек, выздоровели 22547 заболевших.

В Москве за сутки заболели 3425 человек, в Подмосковье - 1965, в Санкт-Петербурге - 1940.

За весь период пандемии в стране выявлено 6078522 случая инфекции. Умерло 152296 пациентов. Выздоровели 5450004 человека.

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