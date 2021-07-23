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РКН потребовал разблокировать аккаунт Прилепина в Instagram

11:00
  • пятница
  • 23 июля 2021

Блокировка может быть расценена как вмешательство в выборы

Роскомнадзор требует разблокировать Instagram-аккаунт кандидата в депутаты Госдумы Захара (Евгения) Прилепина.
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Доступ должен быть восстановлен в максимально короткий срок, иначе блокировка аккаунта будет расценена как вмешательство в выборы в Государственную думу 2021 года, сообщили в пресс-службе ведомства.

В Роскомнадзоре также ждут от руководства Facebook Inc (владеет Instagram - прим. ред.) объяснений, по какой причине аккаунт Прилепина был заблокирован. Сам писатель объяснил бан страницы публикацией фото ополченцев самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Захар Прилепин - российский писатель, сопредседатель политической партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду".

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