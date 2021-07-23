Врач рассказала об ограничениях в еде накануне вакцинации

Жестких ограничений нет
Перед вакцинацией от коронавируса, в отличие от ПЦР-тестов и сдачи анализов на антитела, особых ограничений в еде нет. Однако стоит воздержаться от употребления продуктов, которые могут вызвать аллергию, рекомендовала врач-эпидемиолог Талдомской центральной районной больницы Елена Белякова.
"Употреблять в пищу перед вакцинацией можно все, это же не сдача крови на антитела. При этом если у человека есть склонность к каким-то аллергическим реакциям, то необходимо исключить из рациона продукты, способные вызвать обострение аллергии. А так каких-либо особых ограничений нет", - заявила врач.
По ее словам, по вакцинации и ревакцинации строгих правил нет, но существует ряд рекомендаций. К примеру, повторно прививаться стоит спустя полгода после вакцинации, а при благополучной эпидемиологической ситуации – через год. Ревакцинироваться можно любой из зарегистрированных в России на сегодняшний день вакцин. При этом ревакцинация разными препаратами лучше стимулирует иммунитет, передает "Радио1".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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