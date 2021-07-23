В Севастополе вновь разрешили заселяться непривитым туристам

При наличии отрицательного ПЦР-теста
Власти Севастполя вновь разрешили заселять в отели и гостиницы непривитых туристов с отрицательным ПЦР-тестом.
Тестирование будет проводиться после заселения. До получения результата турист должен оставаться в номере.
"До получения результата находишься в номере - обычно это сутки. Сегодня указ будет подписан", - заявил губернатор Михаил Развожаев.
До 23 июля заселение в гостиницы Севастополя было возможно только при предъявлении сертификата о вакцинации или справки о высоком уровне антител.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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