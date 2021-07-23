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Блогер посадил за руль Mercedes 8-летнего ребенка

12:13
  • пятница
  • 23 июля 2021

Инцидентом заинтересовалась полиция

МВД начало проверку после размещения в социальных сетях видео, где восьмилетний ребенок едет за рулем Mercedes.

Ранее экс-участник телешоу "Дом-2", а ныне известный блогер Антон Гусев опубликовал в Instagram видео, где его автомобилем управляет восьмилетний сын. Мальчик сидел на коленях у отца.

Инцидент произошел в Подмосковье, установили в полиции. "Информация оперативно передана коллегам из УГИБДД по Московской области", - сообщили в пресс-службе московского главка.

Антон Гусев пришел на проект "Дом-2" в конце 2011 года. В браке с участницей телешоу Евгенией Феофилактовой у него родился сын Даниэль.

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