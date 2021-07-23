ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Социолог объяснил всплеск разводов в России "накопительным эффектом"

12:49
  • пятница
  • 23 июля 2021

Во время пандемии количество разводов увеличилось

В России из-за пандемии коронавируса резко увеличилось число разводов. По словам профессора кафедры социологии, семьи и демографии социологического факультета МГУ Александра Синельникова, решающими факторами оказались длительная самоизоляция и изменения в работе ЗАГСов.

"Подскочившая статистика — это отложенные из-за пандемии разводы. Тогда их не могли зарегистрировать. Так, в апреле прошлого года россияне разводились в четыре раза меньше, чем в апреле позапрошлого. Во время самоизоляции ЗАГСы прекратили регистрацию браков, и с регистрацией разводов тоже были проблемы", - отметил специалист.

Синельников подчеркнул, что крепким семьям долгая самоизоляция пошла лишь на пользу, а "плохие" семьи локдаун привел к расставанию. Социолог добавил, что в современном мире развод не считается чем-то аморальным, передает "Вечерняя Москва".

"Развод сейчас никого не позорит: он рассматривается как нормальный поступок. Согласно данным исследования кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ, около 70% супружеских пар считают, что муж и жена имеют моральное право на развод с мужем просто потому, что разлюбили супруга, даже при наличии детей. Развод уже не аморальный поступок, как это было в советское время", - заключил Синельников.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
День развода
День развода
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.