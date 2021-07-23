Социолог объяснил всплеск разводов в России "накопительным эффектом"

Во время пандемии количество разводов увеличилось

В России из-за пандемии коронавируса резко увеличилось число разводов. По словам профессора кафедры социологии, семьи и демографии социологического факультета МГУ Александра Синельникова, решающими факторами оказались длительная самоизоляция и изменения в работе ЗАГСов.

"Подскочившая статистика — это отложенные из-за пандемии разводы. Тогда их не могли зарегистрировать. Так, в апреле прошлого года россияне разводились в четыре раза меньше, чем в апреле позапрошлого. Во время самоизоляции ЗАГСы прекратили регистрацию браков, и с регистрацией разводов тоже были проблемы", - отметил специалист.

Синельников подчеркнул, что крепким семьям долгая самоизоляция пошла лишь на пользу, а "плохие" семьи локдаун привел к расставанию. Социолог добавил, что в современном мире развод не считается чем-то аморальным, передает "Вечерняя Москва".

"Развод сейчас никого не позорит: он рассматривается как нормальный поступок. Согласно данным исследования кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ, около 70% супружеских пар считают, что муж и жена имеют моральное право на развод с мужем просто потому, что разлюбили супруга, даже при наличии детей. Развод уже не аморальный поступок, как это было в советское время", - заключил Синельников.

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