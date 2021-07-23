Кремль включил статью Сафронова в дайджест для чиновников

Реакции на материал пока нет
В Кремле ознакомились со статьей обвиняемого в госизмене советника гендиректора Роскосмоса Ивана Сафронова.
Материал включили в дайджест обзора прессы, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"У всех, кто получает эти дайджесты, есть возможность ознакомиться", - заявил спикер Кремля, отметив, что пока никакой реакции на материал не последовало.
Ранее в газете "Ведомости" вышел первый после задержания материал Сафронова. Журналист опубликовал статью "Шпионов делать из этих людей", в которой рассказал о работе следствия с обвиняемыми в госизмене. На данный момент статья удалена.
Сафронова арестовали 7 июля 2020 года по обвинению в госизмене. По версии ФСБ, в 2017 году Сафронов, работавший тогда в газете "КоммерсантЪ", передал секретную информацию спецслужбам Чехии.
Защита полагает, что преследование связано с его журналистской деятельностью, однако следствие это отрицает.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram