Кремль включил статью Сафронова в дайджест для чиновников

Реакции на материал пока нет

В Кремле ознакомились со статьей обвиняемого в госизмене советника гендиректора Роскосмоса Ивана Сафронова.

Материал включили в дайджест обзора прессы, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"У всех, кто получает эти дайджесты, есть возможность ознакомиться", - заявил спикер Кремля, отметив, что пока никакой реакции на материал не последовало.

Ранее в газете "Ведомости" вышел первый после задержания материал Сафронова. Журналист опубликовал статью "Шпионов делать из этих людей", в которой рассказал о работе следствия с обвиняемыми в госизмене. На данный момент статья удалена.

Сафронова арестовали 7 июля 2020 года по обвинению в госизмене. По версии ФСБ, в 2017 году Сафронов, работавший тогда в газете "КоммерсантЪ", передал секретную информацию спецслужбам Чехии.

Защита полагает, что преследование связано с его журналистской деятельностью, однако следствие это отрицает.

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