Кремль отреагировал на украинский Крым на сайте Олимпиады

МОК запутался

В Кремле отреагировали на изменение территориальной принадлежности Крыма на сайте Олимпийских игр в Токио. Изначально полуостров был отмечен как российский, однако затем он стал украинским.

"Это повод, чтобы нашему посольству, в том числе нашим спортивным чиновникам, предпринять соответствующие действия и задать соответствующие вопросы", - сказал Песков. Его слова приводит "Интерфакс".

Накануне на сайте Олимпийских игр в Токио в разделе Olympics Cheer Zone появилась карта, на которой Украина отделена от Крыма границей. Однако затем полуостров стал украинским. В МОК объяснили первоначальную публикацию ошибкой провайдера.

Крым стал российским в 2014 году в результате референдума. Большинство жителей полуострова высказались за его возвращение в состав России. Большинство стран результаты референдума не признали. Российские власти неоднократно подчеркивали, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт.

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