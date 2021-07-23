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Жительница Казани заказала роллы и передала курьеру записку с надписью SOS

13:16
  • пятница
  • 23 июля 2021

Полиция начала проверку

Полиция Казани выясняет обстоятельства, при которых курьеру была передана записка с просьбой о помощи.

Инцидент произошел в одной из квартир города. 22 июля курьер, развозивший роллы, во время оплаты заказа получил от женщины записку, на которой написано "вызовите полицию, мне угрожают пистолетом, удерживают, sos".  Доставщик незамедлительно обратился в правоохранительные органы.

Прибывшие на место инцидента полицейские столкнулись с двумя версиями произошедшего. Женщина рассказала, что ее коллега попросила помочь сыну и провести с ним сеанс психотерапии. Молодой человек признался, что не может справиться с желанием направить пистолет в голову партнеров, пишет РИА Новости.

"И после данных слов направил пистолет в ее сторону. Позже он извинился, но спустя время ситуация повторилась. Улучив момент, заявительница прошла в ванную, написала записку и передала ее курьеру, который привез роллы", - уточнили в УМВД.

Молодой человек, в свою очередь, рассказал другую версию произошедшего. По его словам, женщина похитила у него крупную сумму денег. Ряд telegram-каналов написали, что женщина " оказалась эзотериком, которая после проведения обряда с раздеванием запросила с клиента 3 миллиона рублей".

Теперь кто прав, а кто лжет, предстоит выяснить полиции.

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