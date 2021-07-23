Собянин наградил работников предприятий торговли Москвы

Отрасль развивается

В Москве в пятницу в преддверии Дня работника торговли Сергей Собянин поздравил представителей отрасли с профессиональным праздником. Он вручил награды сотрудникам, внёсшим вклад в развитие направления.

Торжественная церемония прошла в Белом зале мэрии. В числе присутствующих - продавцы, управляющие, руководители отделов - всего 33 человека. Сергей Собянин отметил, что торговля - важная отрасль столичной экономики, которая во время пандемии оказалась одной из наиболее пострадавших.

В связи с чем московское правительство приняло ряд антикризисных мер, позволивших стабилизировать ситуацию. Так, за последние полгода оборот торговых предприятий вырос на 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом за предыдущий год, передает "ТВ Центр".

"Отрасль выжила, выстояла и, я надеюсь, что дальше будет развиваться на благо Москвы, москвичей и, конечно, для того, чтобы москвичи могли работать, получать достойную зарплату, доходы от этого бизнеса. И развиваться дальше. Без качественной торговли, без цивилизованной торговли невозможно представить наш город. Спасибо вам огромное за вашу работу. Поздравляю с наградами", - сказал Собянин.

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