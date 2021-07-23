ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин наградил работников предприятий торговли Москвы

14:46
  • пятница
  • 23 июля 2021

Отрасль развивается

В Москве в пятницу в преддверии Дня работника торговли Сергей Собянин поздравил представителей отрасли с профессиональным праздником. Он вручил награды сотрудникам, внёсшим вклад в развитие направления.

Торжественная церемония прошла в Белом зале мэрии. В числе присутствующих - продавцы, управляющие, руководители отделов - всего 33 человека. Сергей Собянин отметил, что торговля - важная отрасль столичной экономики, которая во время пандемии оказалась одной из наиболее пострадавших.

В связи с чем московское правительство приняло ряд антикризисных мер, позволивших стабилизировать ситуацию. Так, за последние полгода оборот торговых предприятий вырос на 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом за предыдущий год, передает "ТВ Центр".

"Отрасль выжила, выстояла и, я надеюсь, что дальше будет развиваться на благо Москвы, москвичей и, конечно, для того, чтобы москвичи могли работать, получать достойную зарплату, доходы от этого бизнеса. И развиваться дальше. Без качественной торговли, без цивилизованной торговли невозможно представить наш город. Спасибо вам огромное за вашу работу. Поздравляю с наградами", - сказал Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Продавец на ярмарке
Продавец на ярмарке
Вручение наград ко Дню работника торговли
Вручение наград ко Дню работника торговли
Продавец на ярмарке
Продавец на ярмарке
Продавцы на ярмарке
Продавцы на ярмарке
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.