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Министр спорта России назвал программу минимум для российских олимпийцев

13:17
  • пятница
  • 23 июля 2021

В этом году россияне выступят под нейтральным флагом

В этом году российским спортсменам на Олимпийских играх в Токио нужно попасть в топ-3, заявил российский министр спорта Олег Матыцин. По его словам, попадание в пятерку лучших станет для олимпийцев задачей минимум.

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"Попадание в тройку лучших — это максимальная задача, которую мы ставили. Но говорить прямо сейчас, что мы обязательно решим эту задачу, сложно", - считает министр.

Он выразил уверенность, что российские спортсмены могут добиться высоких результатов, поскольку у них есть большой потенциал.

Матыцин добавил, что после общения с российской сборной к него сложилось впечатление, что все участники готовы к завоеванию медалей, передает РИА Новости.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Церемония открытия состоится в пятницу в 14 часов по московскому времени. В этом году из-за пандемии коронавируса соревнования пройдут без зрителей.

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