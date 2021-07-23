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Мишустин призвал нарастить тестирование на COVID-19

14:41
  • пятница
  • 23 июля 2021

По словам премьера, есть отстающие регионы

Темпы вакцинации в России выросли почти в два раза, но ситуация в каждом регионе очень отличается. Об этом в пятницу заявил Михаил Мишустин на заседании совета по борьбе с коронавирусом.
Названы последствия острой фазы коронавируса

Руководители субъектов должны лично заниматься вопросами иммунизации населения. По словам Михаила Мурашко, сейчас по стране прививку сделали уже почти 35 миллионов человек. За последнюю неделю первый компонент получили свыше двух миллионов россиян. Однако ситуация с заболеваемостью по-прежнему остаётся напряжённой. Глава правительства отметил: важно также своевременно выявлять инфекцию, сообщает "ТВ Центр".

"Необходимо продолжать тестирования на выявление инфекции. К сожалению, эта работа не везде ведётся на достаточном уровне. Есть отстающие регионы. Хочу ещё раз обратить внимание руководителей субъектов Российской Федерации, надо наращивать объёмы тестирования до уровня, который соответствует установленным требованиям Роспотребнадзора. Это очень важно, чтобы вовремя выявить у человека заболевание и оказать ему соответствующую помощь", - заявил Мишустин.

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