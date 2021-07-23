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Путин дал поручения после аварии на Транссибе

14:40
  • пятница
  • 23 июля 2021

Первую ветку магистрали планируется восстановить в течение 2-3 дней

Владимир Путин в пятницу проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности. Оно проходит в режиме видеоконференции. В центре внимания - развитие отношений с партнерами России по СНГ.
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Однако начал заседание президент с ситуации на Транссибирской магистрали. Аномальные ливни размыли часть дороги, рухнул мост - стихия нарушила железнодорожное сообщение, сообщает "ТВ Центр".

Путин поручил правительству обеспечить все необходимое для жизнедеятельности в связи с инцидентом на Транссибе. По словам президента, первую ветку магистрали планируется восстановить в течение 2,5 суток.

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