РЖД отменили ряд поездов в Забайкалье

Пассажиров будут перевозить по воздуху

Несколько поездов временно прекратили ходить в Забайкалье из-за паводков.

РЖД приостановило на три дня продажу билетов на поезда, следующие по Транссибирской магистрали. Как ранее стало известно, на перегоне Куэнга – Укурей в Забайкальском крае из-за обильных дождей обрушился железнодорожный мост.

На данный момент РЖД обсуждает с авиакомпаниями возможность перевозки пассажиров по воздуху., передает "Интерфакс".

В Забайкалье бушует непогода. За последние сутки Число подтопленных домов выросло в десять раз – до 650. Вода продолжает прибывать. Пострадали более трех тысяч человек.

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