Академик Румянцев: самое важное в жизни пожилого человека — научиться обходиться без лекарств

Эксперты рассказали, как продлить молодость

Сохранить активное долголетие пожилые люди могут благодаря физической активности, правильному питанию и тщательному соблюдению норм гигиены, уверены академик РАН Александр Румянцев и директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева.

"Мы должны четко разделять лекарства на жизнеспасающие рецептурные препараты, которые действительно необходимо принимать человеку, и многочисленные БАДы, иммуномодуляторы, стимуляторы, которые могут быть вредными и не работают. Желательно построить адаптивную модель старения, когда человек без помощи лекарств приспосабливается к своему возрасту, вырабатывает позитивное жизнеощущение", - считает Румянцев.

Ткачева, в свою очередь, отметила, что многие пожилые люди в день могут принимать по 15-20 различных лекарственных препаратов. По ее словам, таким образом можно "залечить" человека.

"В задачу квалифицированного врача входит не только назначение, но и отмена лекарств. Необходима таргетная терапия, которая направлена прежде всего на самые опасные заболевания", - заявила президент Российской ассоциации геронтологов и гериатров.

Она отметила, что в первую очередь при старении страдает мышечная ткань. Мышцы заменяет жир, изменяется обмен веществ. Чтобы "отодвинуть" старость, стоит больше внимания уделять своей физической форме.

Что касается питания, то у пожилых людей потребность в белковой пище увеличивается, на килограмм веса им необходимо 1,2 мг-1,5 мг белка, что вдвое превышает потребности молодого организма.

Румянцев добавил, что гигиена в преклонном возрасте также играет очень важную роль. "Внешний вид — отражение нашего внутреннего состояния, а кожа — это зеркало нашего здоровья. Необходимо вовремя посещаться стоматолога, обращать внимание на уровень холестерина и глюкозы, следить за артериальным давлением", - подчеркнул академик.

Эксперты сошлись во мнении, что пожилые люди могут продолжать свой умственный рост, не останавливаться в развитии и сохранять интерес к жизни. Чем больше человек учится, тем меньше риск нарушения когнитивных функций и вероятность развития таких недугов, как болезнь Альцгеймера. Друзья, семья, социум, общение, востребованность — вот краеугольные камни сохранения активной жизни.

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