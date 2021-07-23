ЦБ повысил ключевую ставку до 6,5%

Сразу на 1 процентный пункт

Банк России сообщил у себя на сайте о повышении ключевой ставки сразу на 1 п. п., до 6,5% годовых.

"По оценкам Банка России, в II квартале 2021 года российская экономика достигла допандемического уровня. Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов возрос в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска", - говорится в сообщении регулятора.

Там также отмечается, что решение по ключевой ставке направлено на ограничение рисков и возвращение инфляции к 4%.

Ранее заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин сообщил, что новый кризис в мировой экономике неизбежен. По словам Заботкина, меры, которые регулятор принимает сегодня для поддержки экономики, своевременны, но когда закончится текущий кризис, их нужно будет прекратить.

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