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Мишустин: не все регионы соблюдают рекомендации по COVID-19

13:57
  • пятница
  • 23 июля 2021

Ситуация с пандемией в России остается напряженной

В ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом премьер-министр Михаил Мишустин заметил, что власти должны тщательно следить за ситуацией с распространением COVID-19 в России.
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"Не все регионы следуют рекомендациям главного санитарного врача [по предупреждению распространения коронавируса], а между тем они направлены на то, чтобы сохранить жизнь и здоровье людей", - подчеркнул глава кабмина (цитата по ТАСС).

Он добавил, что санитарным врачам следует занимать более активную позицию.

"Что касается вакцинации: пожалуйста, активнее работайте с регионами, с губернаторами", - призвал премьер.

По его словам, граждане не должны ждать в очередях и записываться за месяц, чтобы получить укол.

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