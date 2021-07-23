Мишустин: не все регионы соблюдают рекомендации по COVID-19

Ситуация с пандемией в России остается напряженной
В ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом премьер-министр Михаил Мишустин заметил, что власти должны тщательно следить за ситуацией с распространением COVID-19 в России.
"Не все регионы следуют рекомендациям главного санитарного врача [по предупреждению распространения коронавируса], а между тем они направлены на то, чтобы сохранить жизнь и здоровье людей", - подчеркнул глава кабмина (цитата по ТАСС).
Он добавил, что санитарным врачам следует занимать более активную позицию.
"Что касается вакцинации: пожалуйста, активнее работайте с регионами, с губернаторами", - призвал премьер.
По его словам, граждане не должны ждать в очередях и записываться за месяц, чтобы получить укол.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram