В Токио началась церемония открытия Олимпиады

Скоро пройдет традиционный парад спортсменов
На Национальном стадионе в Токио стартовала церемония открытия летних Олимпийских игр. На арене в связи с коронавирусными ограничениями присутствуют лишь 950 официальных лиц.
Название для церемонии - "Движение вперед". Посвящено оно кризису в области здравоохранения, из-за которого проведение соревнований было отложено.
В ближайшее время ожидается традиционный парад спортсменов.
Изначально Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год. Продлятся старты до 8 августа.
Иностранных болельщиков на ОИ не пустят. Ограничения для местных зрителей действуют в шести японских префектурах, включая Токио.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram