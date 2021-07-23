В Токио началась церемония открытия Олимпиады

Скоро пройдет традиционный парад спортсменов

На Национальном стадионе в Токио стартовала церемония открытия летних Олимпийских игр. На арене в связи с коронавирусными ограничениями присутствуют лишь 950 официальных лиц.

Название для церемонии - "Движение вперед". Посвящено оно кризису в области здравоохранения, из-за которого проведение соревнований было отложено.

В ближайшее время ожидается традиционный парад спортсменов.

Изначально Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год. Продлятся старты до 8 августа.

Иностранных болельщиков на ОИ не пустят. Ограничения для местных зрителей действуют в шести японских префектурах, включая Токио.

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