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В Токио началась церемония открытия Олимпиады

14:09
  • пятница
  • 23 июля 2021

Скоро пройдет традиционный парад спортсменов

На Национальном стадионе в Токио стартовала церемония открытия летних Олимпийских игр. На арене в связи с коронавирусными ограничениями присутствуют лишь 950 официальных лиц.
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Название для церемонии - "Движение вперед". Посвящено оно кризису в области здравоохранения, из-за которого проведение соревнований было отложено.

В ближайшее время ожидается традиционный парад спортсменов.

Изначально Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год. Продлятся старты до 8 августа.

Иностранных болельщиков на ОИ не пустят. Ограничения для местных зрителей действуют в шести японских префектурах, включая Токио.

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