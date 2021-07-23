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Мурашко сообщил, сколько россиян получили первый компонент вакцины

14:22
  • пятница
  • 23 июля 2021

Темпы производства препаратов растут

Министр здравоохранения Михаил Мурашко, выступая на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщил, что первый компонент вакцины от COVID-19 в России получили почти 35 миллионов человек.
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"Только за последнюю неделю число вакцинированных увеличилось более чем на 2 миллиона человек", - цитирует главу Минздрава ТАСС.

Кроме того, Мурашко рассказал, что растут темпы производства вакцины "Спутник лайт", это позволит увеличить объемы поставок в регионы.

Массовая вакцинация в России продолжается с 18 января. Зарегистрированы четыре препарата: "Спутник V", "Спутник лайт", "Эпиваккорона" и "Ковивак". Все вакцины доказали свою эффективность и безопасность.

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