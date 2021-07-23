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Чиновника оштрафовали за концерт Niletto

14:39
  • пятница
  • 23 июля 2021

Он нарушил антиковидные меры

В Набережных Челнах начальника управления по делам молодежи Айзата Махмутова оштрафовали на 25 тысяч рублей за несоблюдение санитарных норм на концерте музыканта Niletto.

Суд постановил, что чиновник нарушил правила организации массового мероприятия и должен заплатить штраф согласно статье КоАП о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Niletto выступил 26 июня в парке Прибрежный во время празднования дня города. На концерт пришли тысячи людей без масок, никто не соблюдал социальную дистанцию.

Ситуацию взял на контроль региональный Роспотребнадзор. Президент Татарстана Рустам Минниханов сделал замечание мэру Набережных Челнов Наилю Магдееву.

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