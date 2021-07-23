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Привитый "Спутником V" Михаил Боярский переболел ковидом в легкой форме

14:43
  • пятница
  • 23 июля 2021

О состоянии артиста рассказал его сын Сергей

Народный артист России, актер театра и кино Михаил Боярский переболел коронавирусом и в настоящий момент находится у себя дома. Об этом сообщил его сын Сергей.

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"Он, действительно, некоторое время назад находился в больнице с коронавирусной инфекцией. Он был привит "Спутником" в январе. Буквально сейчас должен был пройти ревакцинацию, но, к сожалению, не успел", - написал в инстаграме сын актера.

Сергй уточнил, что Боярский перенес болезнь в легкой форме, то есть без поражения легких и повышенной температуры.

"Кто-то в театре, непривитый, пришел с плохим самочувствием на спектакль… И наградил… Слава богу, папа был привит", - рассказал Сергей Боярский.

Ранее сообщалось, что Михаила Боярского госпитализировали в больницу в Петербурге с диагнозом новая коронавирусная инфекция. Известно, что зимой знаменитый артист прошел вакцинацию.

Смотрите видео: выпуск программы "Мой герой" с Михаилом Боярским

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