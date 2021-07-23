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"Гастролируем вместе": Гагарина прилетела в Крым вместе с сыном

15:14
  • пятница
  • 23 июля 2021

Певица показала фото с ребенком

Полина Гагарина показала в Сети новое фото с сыном. Певица взобралась к 13-летнему ребенку на шею, чем повеселила поклонников.

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Мама двоих детей нечасто балует подписчиков свежими снимками с 13-летним Андреем и 4-летней Мией. Одой из таких редких фотографий стало фото из Ялты, где артистка сейчас находится на гастролях.

Сын певицы Андрей "прокатил" маму на спине. "Теперь гастролируем вместе. Ялта, встречай", - подписала снимок Полина.

"Тот случай когда мама на шее у сына! Крутая фотка! Хорошо, когда такие отношения с детьми!", "Какие классные! Неужели совместный номер будет", "Как сестра с братом", - повеселились фолловеры Гагариной.

Два года назад певица уже выступала вместе с сыном – он аккомпанировал ей на рояле. Поклонники исполнительницы были поражены талантом и смелостью мальчика.

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