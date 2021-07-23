Володин предложил ужесточить наказание за телефонное мошенничество

Изменения могут быть внесены в статью 159 УК

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин написал в Telegram, что телефонное мошенничество должно быть выделено в отдельный и более тяжелый состав преступления. Изменения председатель нижней палаты парламента предлагает внести в статью 159 Уголовного кодекса.

"Нести ответственность должен каждый причастный к преступной схеме. Сегодня этого нет", - подчеркнул парламентарий.

Володин добавил, что этот вопрос должен быть рассмотрен Госдумой в числе приоритетных после выборов осенью.

Ранее сообщалось, что в России мошенники придумали новый способ обмана граждан. Злоумышленники обещают потенциальным жертвам бонусы за прививку от коронавирусной инфекции.

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