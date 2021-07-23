Путин анонсировал беспрецедентные предложения для Японии

Это связано с экономической деятельностью на Курильских островах

В ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности президент России Владимир Путин отметил, что Россия давно ведет с японскими партнерами работу по созданию условий для участников экономической деятельности на Курильских островах.

Как уточнил глава государства, он обсуждал это с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"Скажу, что то, о чем мы говорили, носит абсолютно уникальный, беспрецедентный характер. Говорю это специально для того, чтобы заинтриговать участников экономической деятельности, и надеюсь, что после вашей поездки, оценки ситуации на месте мы окончательно сформулируем эти предложения и их обязательно реализуем", - приводит слова президента ТАСС.

В ближайшее время глава кабмина вылетает с рабочей поездкой в регионы Дальнего Востока, а также в Иркутск. Путин попросил Мишустина особое внимание обратить на ситуацию на Курильских островах.

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