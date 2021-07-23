Активисты Совета ветеранов пожаловались на отсутствие помещений для работы

Ветераны заслужили комфортные помещения, считает публицист Анатолий Вассерман

Совет ветеранов в Северном Измайлове нуждается в дополнительных площадях под свою деятельность. Об этом активисты районного Совета ветеранов заявили на встрече с Анатолием Вассерманом.

Они рассказали, что районный Совет объединяет девять первичных организаций, на которые приходится всего три помещения. При этом в четвёртом Совете полтора года уже идет ремонт.

"Чтобы приехать в районный Совет на Щелковском шоссе пожилым людям приходится добираться с другого конца района", - обратилась к Вассерману пенсионерка Татьяна Зотова.

В ответ Вассерман заявил, что в этом вопросе нужно требовать от городских властей чёткого регламента предоставления бесплатных досуговых помещений для пенсионеров и ветеранов. Он уверен, что ветераны заслужили комфортных помещений под свою социально важную деятельность.

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