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Активисты Совета ветеранов пожаловались на отсутствие помещений для работы

14:56
  • пятница
  • 23 июля 2021

Ветераны заслужили комфортные помещения, считает публицист Анатолий Вассерман

Совет ветеранов в Северном Измайлове нуждается в дополнительных площадях под свою деятельность. Об этом активисты районного Совета ветеранов заявили на встрече с Анатолием Вассерманом.

Они рассказали, что районный Совет объединяет девять первичных организаций, на которые приходится всего три помещения. При этом в четвёртом Совете полтора года уже идет ремонт.

"Чтобы приехать в районный Совет на Щелковском шоссе пожилым людям приходится добираться с другого конца района", - обратилась к Вассерману пенсионерка Татьяна Зотова.

В ответ Вассерман заявил, что в этом вопросе нужно требовать от городских властей чёткого регламента предоставления бесплатных досуговых помещений для пенсионеров и ветеранов. Он уверен, что ветераны заслужили комфортных помещений под свою социально важную деятельность.

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